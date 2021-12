ALICE CASTELLO. Pur con tutte le accortezze legate alla persistente pandemia, in paese ci si prepara a festeggiare il Natale.

Il locale Gruppo Alpini, in collaborazione con le Scuole dell’infanzia e primaria, organizza per mercoledì 8 dicembre, dalle 14,30 in piazza del mercato, l’accensione dell’albero di Natale “Tücc ün”. Purtroppo anche quest’anno la cerimonia sarà in forma ridotta, senza la presenza dei bambini delle scuole che hanno realizzato gli addobbi.

Per sabato 11, poi, la Pro Loco organizza al salone polivalente “Carlo Franciscono” un pomeriggio in compagnia; dalle 15 alle 16,30 “Sprigiona la tua creatività e fantasia con i laboratori natalizi”; poi, dopo una gustosa merenda, si imbucheranno le letterine per Babbo Natale e alle 17 si assisterà a uno spettacolo di magia in chiave comica per adulti e bambini. L’ingresso è gratuto, ma occorre prenotare presso “Caffè in capsule Piccoli piaceri” in piazza Castello (tel. 331.4143919).

Dal 27 al 31 dicembre e dal 3 al 7 gennaio, infine, l’Asd Basket Cigliano e Sport Smile Alice Castello organizzano un “Centro invernale per bambini”, dalle 8 alle 18 presso gli impianti sportivi: giochi, sport e compiti delle vacanze natalizie.

Commenti