Sarà un mese denso di iniziative il settembre 2022 per la città e i cittadini di Ivrea. Infatti oltre alla routine del ritorno al lavoro (per chi ce l’ha) e della rimpatriata sui banchi di scuola (speriamo senza sorprese dal punto di vista sanitario) sono in previsione eventi particolari sia a livello nazionale sia a livello locale.

A livello nazionale l’attenzione è tutta incentrata sulla chiamata alle urne dei cittadini italiani per le elezioni politiche: un evento inatteso fino a pochi mesi fa, soprattutto per il periodo delle vacanze, ma che, a ben pensare, dimostra il distacco tra il paese “reale” e il paese dei “politicanti”, con al timone una classe politica che è la peggiore finora registrata nel periodo repubblicano: una classe politica impreparata, che va dietro alle mode invece che ai problemi, che bada al proprio utile invece di fare lo sforzo mentale per la ricerca dell’utilità di tutta la comunità.

Non resta che votarsi a Padre Eterno e speriamo che Dio ce la mandi buona…

A livello locale, invece, settembre sarà il momento di una grande festa alpina che per due settimane circa coinvolgerà cittadini e istituzioni di Ivrea, Canavese e non solo. L’occasione è la ricorrenza dei 100 anni (+1) di vita della Sezione ANA Canavesana e di Ivrea: in realtà infatti la Sezione era stata fondata nel 1921, ma le norme anti Covid per combattere la pandemia hanno costretto a posticipare di un anno l’evento.

Il clou si avrà nei giorni 9-10-11 settembre, quando Ivrea diverrà per alcuni giorni la capitale delle Penne Nere del Nordovest, grazie al 24° Raduno del 1° Raggruppamento che comprende alpini delle Sezioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Francia. Non mancheranno Sezioni ospiti anche di altri Raggruppamenti come quella di Firenze.

Molto fitto e interessante il calendario messo a punto dall’équipe guidata dal presidente sezionale Giuseppe Franzoso.

Si inizia giovedì 8 settembre con l’inaugurazione alle ore 18 della mostra “Valori Alpini” in Sala Santa Marta (nell’omonima piazza), curata da Ettore Sartoretto e dai suoi collaboratori. Alle 19 verrà aperta l’Area Ristorazione in piazza Freguglia.

Il giorno successivo, venerdì 9 settembre, alle ore 10: inaugurazione della Cittadella degli Alpini allestita in piazza Freguglia dalla Brigata Alpina Taurinense in occasione del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini: un bijoux che comprende una pista da sci e una scuola di roccia per i bambini, gestiti dalla Taurinense, oltre a un centro meteo per far vedere come ci si muove nel mondo delle previsioni.

A sera, ore 21, nel Teatro Giacosa: “100 anni della Sezione di Ivrea”, presentazione del libro curato da Margherita Barsimi Sala e dal direttore dello “Scarpone Canavesano” Paolo Querio, con la partecipazione del Coro Sezionale e della Fanfara Sezionale.

Sabato 10 settembre giornata molto intensa. In programma, a partire dalle 9,30, riunione dei presidenti di Sezione del 1° Raggruppamento ANA in Sala Santa Marta. D

i primo pomeriggio, alle ore 13, apertura dello stand con un interessante annullo filatelico in piazza Ottinetti.

A seguire, alle 15,30, ammassamento in piazza Ottinetti, poi alle 16 l’ingresso del Labaro nazionale del Gonfalone della Città di Ivrea, con l’inizio della sfilata in via Palestro: in corso Cavour alzabandiera e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti; a seguire omaggio alla lapide della Divisione Alpina Alpi Graie e continuazione della sfilata in corso Garibaldi, via Guarnotta, via Arduino, via Palestro. Alle 17 orazioni ufficiali in piazza Ottinetti. Quindi, alle 17,30 Santa Messa in piazza Ottinetti celebrata da monsignor Edoardo Cerrato vescovo di Ivrea.

Al termine partenza della “Fiaccolata della vita AVIS”. Alle 21,30 “Notte alpina”: Fanfare in festa nel centro storico e arrivo della “Fiaccolata della vita Avis” in piazza Ottinetti.

Domenica 11 settembre il gran finale. Dalle 8 registrazione dei Gruppi e apertura dello stand annullo filatelico in via Dora Baltea. Alle 8,30 ammassamento in via Dora Baltea e parcheggi limitrofi. Dalle 10 inizio della sfilata con il seguente percorso: corso Nigra, corso Cavour, piazza di Città, via Palestro, corso Botta, piazza Freguglia (viale fronte Poste), via dei Mulini, corso Massimo D’Azeglio (tribuna a sinistra), via Circonvallazione. Scioglimento nel piazzale del Mercato (sfilata per 6, percorso di circa 2 km). Al termine della sfilata passaggio della Stecca alla Sezione di Aosta di fronte alla tribuna in corso Massimo D’Azeglio. Alle 17 ammainabandiera al Monumento ai Caduti e alle 18 estrazione dei premi della lotteria presso la sede sezionale di via De Gasperi 1.

Nella circostanza del centenario la Sezione di Ivrea ha fatto uscire un numero “rinforzato” del giornale sezionale “Lo Scarpone Canavesano”, con informazioni culturali su Ivrea e la sua storia, ma anche di utilità pratica per le penne nere che in quei giorni visiteranno Ivrea e indicazioni per muoversi con una certa sicurezza. Inoltre nei punti strategici ci saranno volontari del Com in divisa e della Protezione Civile sezionale a disposizione per fornire informazioni e indicazioni.

Paolo Querio

Direttore de “Lo Scarpone Canavesano”

