GLI AFFRESCHI DELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO

Eccoci purtroppo giunti alla descrizione dei bellissimi affreschi della Chiesa

di San Bernardino. Vi chiederete il perché del rammarico. Semplice: perché qui

finisce la possibilità di cavare sangue dalle rape, anche se di rape in realtà

non si tratta, bensì verdure di pregio. Insomma, con questo intervento finisco

di parlare di questo grazioso gioiellino eporediese, e non me ne do pace.

Allora, di Martino Spanzotti vi avevo già detto vita morte e miracoli (tranne

di quella volta che riuscì miracolosamente convincere Anna Malo che stava

piovendo, ed effettivamente stava proprio piovendo), quindi dirigiamoci senza

indugi verso quelle opere d’arte.

Va da sè che ci occuperemo esclusivamente degli affreschi dipinti sul tramezzo

della chiesa, che sono quelli di produzione spanzottiana. Gli altri li lasciamo

perdere perché Sgarbi ha detto che fanno cacare. Naturalmente scherzo, se

davvero Sgarbi avesse detto questo, mi dedicherei a loro per i primi.

Quello del tramezzo è un complesso assai voluminoso, in cui vengono

rappresentate le fasi salienti della vita di Gesù, ad eccezione degli incontri

di boxe e le partite a scala quaranta.

Sono presenti venti scene di vita tratte dai Vangeli, ovvero quello Marco,

Matteo, Luca e, mi pare, Ciampolillo. Al centro, su una superficie quadrupla

alle venti altre scene, vi è la Crocifissione, così, per dare quel tocco di

allegria a tutto l’insieme. Sulle due colonne portanti abbiamo Un Cristo

morente, e San Bernardino, anche se potrebbe trattarsi, invece, del sindaco

Sertoli col Poncho.

Il ciclo della vita di Gesù inizia con l’Annunciazione, anche se Troisi non c’è.

Nella Natività spicca la presenza di tale Georgia Popolo, che cerca di

intrattenere il Bambinello mostrandogli un Presepe. Il pargolo tenta di

spiegarle che trattasi di metapresepe, ma il tentativo di dimostra subito

disperato.

Quindi abbiamo l’Adorazone dei Re Magi, che recano con sé oro, incenso, e Gigno

Vinia.

Nella quarta scena vediamo la Fuga in Egitto di Giuseppe, Maria, Gesù e Salvini.

Non poteva mancare la disputa tra i Dottori, che non sanno che pesci pigliare

contro l’epidemia di Covid 19 a.C.

Poi viene il Battesimo, che glielo fanno a trent’anni perché si erano

dimenticati.

Ma cacchio, ce ne sono ancora quattordici!!! Senza contare che i personaggi

che ci ficco di solito ce li ho già piazzati tutti, anzi, addirittuta ci ho

aggiunto Sertoli! Sì, è vero, Manca Balzola, ma di sdruccioli ho già messo

Sertoli. No vabbè, a questo punto faccio che cavare sangue dalle rape ancora

una volta, la prossima.

Adesso vi saluto e vado a vedere le opere dello Spanzotti sul paginone centrale

di Play Boy.

Commenti