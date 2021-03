Allora, nell’ultima settimana mi sono arrivate 10.000.000 di lettere, in parte

cartacee in parte elettroniche, di richiesta di completamento della descrizione

degli affreschi della chiesa di San Bernardino. Di 9.999.997 non me ne frega

nulla, ma delle restanti tre, il cui tenore è equiparabile all’atteggiamento

dell’infermiera di “Misery non [...]





