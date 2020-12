Cari lettori, dopo una pausa nella rubrica ripartiamo di slancio con un pittore

eporediese ottocentesco che, malgrado il cognome, non è mai stato antenato di

Gigi Riva.

Giuseppe Riva è stato prima di tutto un avvocato, ma viene ricordato per quella

che fu sempre la sua passione, la pittura paesaggistica. D’altra parte, la vita

è un paesaggio…ah no.

In gioventù ebbe modo di formarsi tecnicamente in Svizzera, presso il

celeberrimo Alexander Calame (io non l’ho mai sentito, ma sono sicuro che sia

celeberrimo, perlomeno più famoso di me, specialmente come pittore, e forse

anche di Alessandro Gigno Vinia, e conseguentemente di Leonardo Di Caprio);

nella Confederazione Elvetica imparerà a utilizzare la cioccolata per

rappresentare il colore dei castagni, dei noci e, per errore, delle violette.

Secondo altre fonti invece venne istruito da Gustave Eugene Castan, lui stesso

discepolo del Calame, che risiedeva sul Lago di Ginevra, da cui la nota opera

“Lancillotto del Lago di Ginevra”.

Durante la permanenza nel suo atélier, ebbe modo di conoscere Alfred Van

Muyden, paesaggista olandese e centravanti dell’Aiax, nonché Jean Baptiste

Camille Corot, arcinoto pittore francese con cui amava canticchiare canzonette

ben intonate ma estremamente volgari.

La prima opera di successo fu “Le due pastorelle”, un dipinto che come tutti

avrete intuito aveva come protagoniste le vostre amatissime Georgia Popolo e

Anna Malo, rappresentate nella loro partecipazione in un presepe vivente quali

pascolatrici di visoni affetti da Covid.

Altra opera di successo fu “Ultimi istanti di Cola di Rienzo, Tribuno di Roma”,

da non confondere con Matteo Renzi, carnefice della Sinistra.

Nonostante queste opere particolarmente ambiziose e di intenso interesse

storico, la sua passione principale fu sempre la rappresentazione degli

ambienti canavesani, anche se non dipinse mai l’Olivetti in quanto

paesaggista e non futurista.

Il legame col territorio era tale che fondò la Società Artistica Canavesana, di

cui peraltro fece parte.

Giuseppe Riva morì il 10 novembre 1916, undici giorni prima di Cecco Beppe.

