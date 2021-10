Giusarma!

Giusarma detta anche gisarma o guisarma è una antica arma della fanteria, costituita da una pesante spada con lama massiccia a un filo, leggermente arcuata e punta larga, in uso fino al sec. 14°; in seguito (fino al sec. 17°), arma in asta con lama asimmetrica e uno o due spuntoni laterali. In Italia fu il primo tipo di falcione militare, in altri paesi europei aveva invece forma più simile al roncone. La parola deriva dall’antico francese gisarme, jusarme e poi guisarme. La parola è di origine tedesca, deriva dall’antico germanico getisarn, ferro per sarchiare, infatti la forma ricordava la falce.

Favria, 28.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita di ogni essere umano finisce nello stesso modo. Sono i particolari del modo in cui è vissuto e in cui è morto. che differenziano un essere umano da un altro. Felice giovedì

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti