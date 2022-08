Nei giorni scorsi alla Camera è stato approvato un ordine del giorno a firma della Deputata del Pd Patrizia Prestipino, per vietare l’utilizzo di animali quali mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale

login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Più specificamente il testo impegna il Governo “a vietare l’utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell’intero territorio nazionale”. Di conseguenza, l’esecutivo è impegnato “a prevedere sanzioni [...]