Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Girone il Cortese

Composto nel 1548 il poema segue le avventure di Girone, eroe bretone, e si differenzia dagli scritti del suo tempo in quanto narra di un unico personaggio, re-cavaliere. Parte del ciclo carolingio, pur rifacendosi all’antico romanzo francese omonimo di Rustichello da Pisa, di cui sarebbe un adattamento in versi, si propone come un poema epico cavalleresco che avrebbe dovuto rivaleggiare con quello dell’Ariosto. Alamanni scrisse Girone il Cortese per volere di Francesco I, ma lo dedicò ad Enrico II di Francia, presso il quale era a servizio, in esilio per motivi politici. il poema sarebbe influenzato sia dal clima rinascimentale francese che da quello italiano, mostrando gli effetti di una transizione dai valori cavallereschi e individualistici come l’amor cortese, ai valori più prosaici e moderni della guerra in nome del bene collettivo. Edito nel 1548, il Girone il Cortese racconta in ventiquattro libri alcune vicende dell’omonimo protagonista, riprendendo e ammodernando il romanzo bretone Guiron le Courtois. Poema cavalleresco, tuttavia già inclinato verso il nascente genere eroico, Girone il Cortese si presenta anzitutto come un romanzo di formazione: attraverso la scoperta delle proprie radici familiari e della profondità dell’amicizia, il protagonista mette a fuoco se stesso e i propri doveri in un processo di raffinamento verso la perfetta cortesia. La vicenda, si può in realtà dividere in cinque blocchi. Nell’ordine vengono narrate le vicende di Girone e Danaino, l’erranza di Girone e Meliadusse, la vittoria del protagonista all’avventura di Passo Periglioso, la sua cattura da parte di Nabone e la liberazione da parte di una squadra di cavalieri erranti di nuova generazione, Palamede, Segurano, Lancillotto e Tristano. Secondo le più recenti letture del testo, il quartetto di cavalieri rappresenta la modernità statale e bellica cinquecentesca, che soppianta l’erranza singolare e il modo medievale di intendere la politica. Si prefigura così il passaggio all’Avarchide, opera matura di Alamanni e pienamente eroica, modellata sulla falsariga di Omero.

Favria, 1.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Non c’è un mese in tutto l’anno in cui la natura si adorni di più bella veste come nel mese di agosto. Felice domenica.

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 6 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti