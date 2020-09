Giove e Leda

Nel mito di Leda, eroina della mitologia greca, figlia di Testio re d’Etolia, sposa di Tindaro re di Sparta, e madre di Clitennestra, Elena, e dei Dioscuri. Questi ultimi, o anche Elena, o anche Clitennestra, secondo le versioni, sarebbero stati generati da Zeus, unitosi a Leda sotto le spoglie di un cigno, invaghitosi di lei mentre faceva il bagno. A volte si parla di una nascita da un uovo, deposto dalla stessa Leda, o, in altre versioni, dalla dea Nemesi, accoppiatasi con Zeus-cigno, mentre Leda avrebbe semplicemente allevato i bambini usciti dall’uovo. Il mito racconta che Zeus innamoratosi perdutamente della giovane, per poterla vedere scese dall’Olimpo e raggiunse la vetta del monte Taigeto. Mentre Leda dormiva sulla sponda di un laghetto, Zeus si avvicinò a lei sotto forma di candido cigno, spandendo attorno un intenso e inebriante profumo di ambrosia e accarezzando la giovane su tutto il corpo con il suo collo sinuoso. Appena la giovane si svegliò, il padre degli dei rivelò la sua identità e le preannunciò che dalla loro unione sarebbero nati due gemelli: i Dioscuri. Castore abile domatore di cavalli e Polluce imbattibile pugile, entrambi sarebbero stati a difesa del paese e guida dei marinai. I gemelli però erano di natura diversa, Castore era infatti mortale, mentre Polluce era immortale, ma per amore del fratello anche lui voleva essere un non “divino”. Il padre Zeus, impietosito da questa richiesta, stabilì che avrebbero vissuto a turno un giorno da vivi sull’Olimpo e il giorno dopo da morti nell’Erebo. La tradizione del mito è però discordante riguardo alla progenie divina. La leggenda vuole che dopo l’unione con Zeus, la stessa notte Leda giacque anche con il marito Tindaro, generando così due uova da dove sarebbero usciti i Dioscuri e Clitemnestra con Elena. Nonostante alcuni affermino che tutti i figli usciti dalle uova fossero figli di Zeus, secondo altre versioni del mito i figli immortali sarebbero stati solo Polluce ed Elena, mentre gli altri due sarebbero i figli di Tindaro. La raffigurazione di Leda è molto ricorrente nella pittura greca e romana in modo particolare si diffuse durante l’ellenismo. La giovane regina si presenta su uno sfondo verde nell’atto di camminare velocemente, con le vesti che si aprono mosse dal vento e che scoprono il seno. In un braccio tiene il cigno mentre con la mano destra cerca di arginare l’impeto delle vesti mosse trattenendo il mantello che si apre sulla schiena.

Favria, 12.09.2020 Giorgio Cortese

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne abbiamo anche solo una va bene, ma se le abbiamo tutte due allora siamo invincibili.

