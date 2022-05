I manuali scolastici di storia della letteratura italiana lo ignorano. In altri testi è unicamente ricordato per il suo legame sentimentale con Sibilla Aleramo, la poetessa e narratrice nota per l’impegno femminista. Ma Giovanni Cena fu poeta tutt’altro che mediocre. Di lui disse Salvator Gotta: «Fu per tanti anni sepolto nel dimenticatoio. Da esso bisogna trarlo. Bisogna che l’Italia ricordi Giovanni Cena con gratitudine ed impari ad amarlo».

Nato a Montanaro nel 1870 da genitori molto poveri, Cena ebbe un’infanzia difficile. «Mio padre – lasciò scritto – era tessitore. C’era al mio paese, Montanaro, un [...]