CHIVASSO. Il 26 settembre, come di consueto, ricorre la giornata regionale per il Porgetto di Protezione delle famiglie fragili. Si tratta di una rete di supporto psicosociale per le famiglie fragili dei malati oncologici. Il progetto è presente in diversi servizi di oncologia e portato avanti dalle associazioni non profit. Simbolo dell’iniziativa è il grissino, per la sua origine sabauda.

Per l’occasione, l’associazione SAMCO ha organizzato due presidi di distribuzione del grissino a offerta libera, uno a Leinì, giovedì 23 settembre, nello spazio del mercato, e uno a Chivasso domenica 26, in piazza della Repubblica, grazie all’assidua presenza dei volontari. L’obiettivo è duplice: far conoscere alla popolazione il progetto, e raccogliere fondi per integrare il contributo che è dato dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il Progetto “Protezione Famiglia” nasce nel 2002 a cura della Fondazione Faro di Torino, per offrire risposte concrete ai bisogni delle famiglie che si trovano ad affrontare la malattia oncologica, e in alcuni casi, la morte di un familiare.

Dal 2008 anche SAMCO ha attivato nei distretti di Chivasso, Settimo Torinese e San Mauro Torinese il “Progetto Protezione Famiglie Fragili” (PPFF), grazie al sostegno della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, e in collaborazione con l’ASL TO4, la Fondazione Faro e i Servizi Sociali (CISS, Net e Cisa).

