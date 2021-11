Il 23 novembre è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata contro la violenza di genere, momento importante di riflessione collettiva su un fenomeno che, negli ultimi anni, pare essersi ulteriormente aggravato portando le donne abusate e maltrattate, sia fisicamente che psicologicamente, ad un numero inquietante di casi.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha dedicato alla Giornata una mattinata dei lavori d’Aula con la presenza di numerose autorità e di esperte ed esperti di tutta Italia. La seduta è stata aperta alla presenza del sottosegretario del Ministero dell’Interno, dei Questori delle province piemontesi, dei Garanti regionali dei detenuti e per l’Infanzia e l’adolescenza, dei principali rappresentanti dell’associazionismo e dei sindacati.

La violenza contro le donne avviene prevalentemente per mano di un uomo. In canavese opera uno dei centri antiviolenza più importanti di tutta la Regione, operativo su tutto il territorio del Canavese per offrire accoglienza alle donne vittime di violenza, che provengono da numerosi comuni delle zone omogenee del Canavese, Eporediese e Chivassese. A causa del distanziamento sociale imposto dal Covid19, gli spazi per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e – dove presenti – dei minori, già limitati, si sono ulteriormente ridotti a causa del doveroso rispetto delle norme di sicurezza.

Chiara Caucino, Assessore regionale alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità ha dichiarato nell’occasione: “Di questo tema bisogna assolutamente parlare in modo convinto, perché gli strumenti in Regione Piemonte esistono, possiamo contare su 21 centri antiviolenza, su una rete capillare composta da 13 case rifugio, su ben 77 sportelli che possono aiutare direttamente le donne vittime di violenza.”

“Gentile Assessore cosa sta facendo l’attuale Giunta regionale per la cosiddetta violenza nascosta, ovvero quella violenza che le donne hanno paura a denunciare?”.

“A parte giornate di sensibilizzazione come questa abbiamo l’applicazione ERICA, un’applicazione per dispositivi mobili, rivolta a tutte le donne piemontesi, per aumentare la loro sicurezza in ogni momento della giornata”.

L’Assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario Elena Chiorino ha invece dichiarato come “la violenza di genere sia una piaga sociale che va sanata con l’educazione delle nuove generazioni al rispetto per le donne e per il loro ruolo determinante nella società e nel mondo del lavoro”.

Il Presidente del Consiglio regionale Allasia ha dichiarato invece come “Negli ultimi anni i progressi nelle politiche volte a ridurre la violenza sulle donne sono stati significativi, ma molto rimane ancora da fare. Spesso la violenza non è solo quella fisica, ma anche quella economica e psicologica”.

“E’ necessario dotarsi degli strumenti adeguati per prevenire, intercettare e risolvere le situazioni critiche che purtroppo sono molto diffuse. E la Regione può fare tanto di più di quanto finora fatto anche nel sostenere economicamente e sviluppare i centri anti violenza. Al tempo stesso dobbiamo concentrarci, a scuola e in famiglia, sull’educazione sentimentale dei nostri figli, sia maschi che femmine. E’ un investimento indispensabile per dare un futuro sano alla nostra comunità”.

ha dichiarato il Consigliere regionale Alberto Avetta, tra i principali esponenti del centrosinistra da sempre impegnati nella lotta contro la violenza sulle donne.

