In occasione della Giornata internazionale della donna 2022, la Città di Cirié rende omaggio all’universo femminile con eventi di diverso respiro, dedicati alle donne ma rivolti a tutti i cittadini. Di seguito, il dettaglio dei vari eventi.

Sarà ospitata nella Sala Consiliare di Palazzo D’Oria la serata organizzata dall’Amministrazione comunale per martedì 8 marzo, alle ore 20.45 e dedicata alle “Donne di Cirié“. Un evento “a spasso nel tempo” per scoprire insieme alcune donne della nostra città, appartenenti a diverse generazioni, che per motivi diversi si sono distinte nella loro professione e per la passione con cui hanno intrapreso le sfide della vita.

Una serata particolare, che verrà arricchita da qualche piccola sorpresa, e che continua il fil rouge inaugurato dall’Amministrazione Comunale all’inizio del primo mandato: presentare, cioè, le eccellenze al femminile della nostra città, volti e nomi da ricordare e di cui andare fieri.

Si svolgerà venerdì 11 marzo presso l’Istituto Troglia di via Cibrario 14 la conferenza dal titolo “Donne di frontiera“, organizzata dal gruppo locale di Amnesty International.

L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 20.45 e sarà introdotto da una riflessione di Ernesto Scalco, vedrà una relazione in tema di donne, diritti e storie di vita nelle terre di confine a cura di Marina Castellano, infermiera con esperienza ventennale in campo umanitario, che ha prestato servizio in luoghi come Afghanistan, Kurdistan, Haiti, Libia, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana, spesso in collaborazione con Emergency, Medici senza frontiere, ResQPeople.

Di respiro diverso sarà invece “La donna è arte” che sarà portato in scena dal Centro Danza Cirié sul palco del Teatro Magnetti sabato 12 marzo alle ore 21.00. Lo spettacolo – ad ingresso gratuito – sarà un vero e proprio un viaggio nel mondo femminile, esplorato attraverso gli occhi dell’arte.

Attraverso la musica, la danza, le immagini e le parole, si percorrerà un cammino che affronterà la violenza e la sofferenza, per poi arrivare alla rinascita e all’esaltazione della bellezza, giungendo infine alla passione per terminare con la rivoluzione.

Lo spettacolo, patrocinato dalla Città di Ciriè e realizzato in collaborazione con ToErgasterion, vedrà anche la partecipazione della violinista Alessia Cargnino che accompagnerà l’esibizione con musica dal vivo.

