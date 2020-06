Giornata internazionale del rifugiato. Le iniziative di In.re.te

Il 20 giugno si celebra la Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees). Le iniziative del Consorzio IN.RE.TE. e del progetto Townlab_MEET

Oggi, in tempo di pandemia, il Consorzio IN.RE.TE., insieme ai Soggetti gestori dei Centri Straordinari di Accoglienza (Cooperativa L’Accoglienza, Agathon s.r.l., Cooperativa Gli Argonauti, Cooperativa Mary Poppins, Cooperativa Mastropietro, Cooperativa Pollicino) vuole partecipare a tale ricorrenza attraverso questo breve video che diffonde la voce dell’esperienza migratoria e celebra l’importanza dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, nei nostri territori.

I comuni del Consorzio IN.RE.TE. in questi ultimi tre anni hanno sostenuto numerose iniziative e progetti per favorire percorsi di accoglienza e integrazione dei migranti che si stabiliscono nei nostri comuni sperando in un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie, in conformità al Protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Torino. Il modello sperimentato è quello della “micro-accoglienza diffusa” che prevede l’accoglienza dei migranti in CAS (centri di accoglienza straordinaria) di piccola dimensione, distribuiti sull’intero territorio consortile.

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. (INterventi e RElazioni TErritoriali)

DISTANTI MA VICINI!

Prosegue il percorso di eventi internazionali del progetto Townlab_MEET. Una tre giorni all’insegna di video conferencing, webinar e web meeting a cura dei comuni di Chiesanuova e Quincinetto e dell’Università degli Studi di Torino per promuovere l’impegno democratico e la partecipazione civica dei cittadini europei, incentivare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, combattere la stigmatizzazione di migranti e gruppi minoritari, priorità della misura “Reti di città” del programma Europa per i Cittadini.

Gli eventi online prevedono:

collegamenti dalla Germania, Grecia, Francia, Serbia e Slovenia

attività partecipative e interattive

proiezioni multimediali

condivisione di buone pratiche

performance di arti performative

Per informazini e iscrizioni:

consultare il palinsesto (CLICCA QUI)

individuare una o più giornate di eventi

effettuare l’iscrizione (CLICCA QUI)

N.B: Selezionare la data delle attività a cui si desidera partecipare. In caso di accreditamento a 2 o 3 giornate è necessario ripetere l’iscrizione.

Per ogni evento online sarà garantito il servizio di interpretariato simultaneo inglese – italiano.

Staff di progetto Townlab_MEET

Commenti