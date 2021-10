Il ministro Giancarlo Giorgetti forse fa un po’ il furbetto. Nelle scorse settimane ha dato speranze un po’ a tutti. Al Piemonte, al Veneto, alla Puglia e pure alla città di Catania. Sul tavolo uno dei tre stabilimenti per la produzione di microprocessori che la multinazionale californiana Intel (parliamo di progetti per svariati miliardi di euro) vorrebbe costruire in Europa per fronteggiare la crisi nell’offerta e combattere i colossi asiatici sempre più forti.