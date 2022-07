Giochi smarriti di un Italia che non c’è più.

Segnalo un curioso episodio capitato ad un mio amico che abita in casa in centro di un paese dell’Alto Canavese. Ebbene, questa persona rifaceva il tetto utilizzando i vari sgravi fiscali presenti, non chiedermi se era superbonus o altro, per lui è stato sicuramente una buona iniziativa per sistemare il vecchio tetto.

Detto questo, gli operai addetti al tetto hanno trovato tra le pieghe dei vecchi coppi che coprono un vecchio solaio, che si estende in maniera irregolare e su due livelli di altezza dei vecchi palloni da calcio, quelli di plastica usati negli anni settanta, una pallina da volano, due frisbee, un boomerang di plastica un clic clac.

Spiego ai nativi digitali che il “clic clac” era un gioco in voga nell’1971, se non sbaglio, le micidiali palline clic clac. Appellativo onomatopeico per un divertimento formato da due palline di 4 cm l’una legate ad a un paio di corde che facevano capo ad un supporto di plastica studiato per essere tenuto con la pressione di pollice e indice, e mi ricordo i polsi viola dalle botte che si prendeva. Ad osservare questi reperti di giochi da strada, una volta posati a terra mi hanno fatto pensare ad un’Italia che non c’è più. Oggi siamo sommersi da immagini che restano stampate nel nostro cervello, anche se non vogliamo. Dall’Ucraina arrivano orrore, sopraffazione e morte. Immagini forti di morti lasciati sul ciglio delle strade, edifici distrutti, sguardi spaventati di bambini, donne e anziani e lunghe colonne di sfollati. Molti non si rendono conto, alcuni considerano la guerra come una war game virtuale, altri considerano la guerra un risiko di cui parlare al bar o in televisione. Pensiamo alle persone che hanno provocato tutto questo. Se li giustifichiamo, vergogniamoci!

Questi vecchi giochi di strada che si sono salvati perché incastrati casualmente tra i coppi mi portano a pensare improvvisamente, ad un un’immagine completamente, quella di un Italia che non c’è più. I reperti dei vecchi giochi da strada, trovati sul tetto, adesso che tutti giocano davanti al cellulare, sembrano arrivare dal lontano Giurassico, dove i bambini giocavano per le strade. Un’immagine che sembra sbucare dall’infanzia di alcuni, dai sogni di altri, dai desideri di tutti. Il vedere questi vecchi e malandati ritrovamenti mi ha strappato un sorriso e una constatazione: “Sono fortunato a vivere in un Paese formidabile, nel Patrio stivale la poesia, la bellezza e il genio fanno parte della natura di noi italiani, e a volte non ci rendiamo conto di quanto siamo bravi, nonostante le nostre quotidiane mancanze e deturpazione del territorio. Questi vecchi giochi, sporchi con la plastica logorata dal sole coperti di muffa, incrostati di fango, sono il racconto prima di internet e dei social dove i ragazzini correvano sulle piazze, nonni guardavano, a volte bofonchiavano, ma lasciavano fare.

Oggi i ragazzini hanno in mano un cellulare e passano ore a giocare solitari, senza grida gioiose, i nonni guardano la guerra in tv, e sulle strade e piazze più nessuno gioca. Chiudo con un sorriso di speranza di rivedere i bambini tornare a giocare in strada e nei parchi perché ho nostalgia di quei pomeriggi con le ginocchia sbucciate, di gioia nell’animo con davanti un orizzonte infinito.

Favria, 15.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata, fere sempre memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza. Felice venerdì.

