Gioch non è una parola tedesca ma un lemma piemontese, il gioch, si pronuncia giuk è il bastone del pollaio dove si appoggiano le galline per dormine e a volte viene indicato come pollaio. Le galline a metà pomeriggio vanno ad aguochè, ad appolliarsi e al mattino presto al sorgere del sole ed al canto del gallo desgioch, le galline scendono dal gioch quando si svegliano. Questa espressione desgiochè viene anche utilizzata per indicare di una persona che si alza dal letto. Il gioch e l’azione di appollaiarsi sul legno, giochè dei polli ma anche delle persone che si accovacciano oppure che si chiudono in casa per mettersi a letto deriva da due fonti, dal latino jugum, giogo e dall’etimo longobardo juk con il doppio significato di bastone del pollaio e di gioco. La voce è attestata in tutta l’area galloromanza, in ligure viene detto giuccu, in calabrese juccu, poi nel francese iucher e nel provenzale azhouchiè. Alcuni in maniera ironica vorrebbero fare risalire una comune radice linguistica a quanto approdato intorno agli cinquanta del Novecento, in Italia dagli Stati Uniti un apparecchio automatico che, in seguito all’introduzione di una moneta ed alla scelta del titolo, riproduceva un certo brano musicale: il mitico Juke-Box, il giaciglio delle canzoni. La radice della parola è però diversa perché i primi locali locali pubblici ad ospitarlo in America, non furono i bar o le sale da ballo come avvenne successivamente in Italia ma locali malfamati che che avevano la necessità di creare “ambiente” con una certa musica. Originariamente, l’aggeggio si chiamava nickel-in-the-slot ed era diffuso nei bar e nei locali di ritrovo lungo le vie di comunicazione negli States, dove si poteva bere e ballare tutta notte e giocare d’azzardo. Questo tipo di locali, negli anni Trenta e Quaranta, nel sud degli Stati Uniti si chiamavano juke joint, e juking voleva dire: andare in giro a trovare un posto per divertirsi, o anche semplicemente ballare. Le macchine da musica a pagamento, onnipresenti in quei locali cominciarono a essere chiamate Juke-box per antonomasia, piuttosto che nickel-in-the-slot. La parola juke è arrivata all’americano dal Gullah, lingua parlata dagli afro-americani della Carolina del sud e della Florida. Nella loro lingua juke significa cattivo e da questo dovrebbe essere chiaro che le juke joints erano luoghi malfamati, se non case di malaffare. A sua volta, il termine Gullah è una chiara derivazione delle lingue dell’Africa occidentale, dato che in Wolof, ad esempio, dzug significa vivere malamente! Per finire una curiosità in italiano troviamo il termine giucco che arriva dall’arabo giuhà, per indicare un tipo baldordo, che ha dato origine al personaggio o della novellistica popolare molto diffuso, un tempo nell’Italia centro – meridionale col nome di Giufà. Come si vede dal bastone barbaro- latino che indica il pollaio ci sono varianti che possono sembrare apparentemente simili ma con origine diversa.

Favria, 10.04.2021

Ogni giorno cerchiamo di amare la vita più della sua logica, solo allora ne capiremo il senso

