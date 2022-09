“Siamo di fronte a una crisi climatica e a una crisi energetica, dobbiamo accelerare la produzione di energia rinnovabile e non pensare a riproporre la costruzione di centrali nucleari. Non esiste un nucleare pulito e ci sono delle problematiche molto forti: i tempi di costruzione di una centrale nucleare sono lunghi, serve una enorme quantità di acqua per farla funzionare e le scorie devono essere smaltite“.

Così Giobbe Covatta, capolista al Senato del plurinominale del Piemonte 2, dopo che ieri una ventina di attivisti hanno preso parte a un flash mob davanti alla dismessa centrale nucleare di Trino Vercellese per iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Come sintetizziamo nel nostro programma elettorale – affermano i portavoce regionali di Europa Verde-Verdi Piemonte Mariella Grisà e Mauro Trombin – è già disponibile il più grande reattore a fusione nucleare ed è rappresentato dal sole; può essere utilizzato per la produzione di energia rinnovabile e fornisce ogni anno 15mila volte l’energia necessaria per l’umanità. I costi delle bollette possono essere diminuiti solo attraverso la produzione di energia a basso costo ed il nucleare non è una di queste, basti guardare i report pubblicati dalle agenzie internazionali che dimostrano quanto le fonti rinnovabili siano più economiche“.

Commenti