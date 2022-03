Sabato 12 e domenica 13 marzo l’ASD Echidna di ginnastica ritmica è stata impegnata su due pedane. Beatrice Demedici e Carlotta Fratto hanno affrontato la seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LB1. Classe 2012, Beatrice arrivava da un oro della prova precedente. Questa volta ha eseguito con altrettanta grinta e precisione il suo esercizio alla fune, ma ha commesso troppi errori con il cerchio che l’hanno relegata in decima posizione. Si è portata a casa un’esperienza in più e la consapevolezza di poter migliorare nettamente in vista del Campionato Nazionale [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.