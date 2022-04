Sabato 16 aprile, nel Palazzetto dello Sport di Saluzzo, la squadra della Società Ginnastica Concordia è scesa in pedana nella 1^ Prova Regionale del Campionato di Serie D Silver LE.

Il programma prevede che in ogni prova ciascuna squadra alterni le ginnaste a 3 dei 4 attrezzi previsti: collettivo con attrezzo, esercizio in successione, esercizio in coppia, esercizio individuale. Per la società chivassese sono scese in pedana Adele Cammilli, Cecilia Bocco, Giulia Maggio e Sabrina De Marco, gareggiando nella categoria LE (Livello Eccellenza) Open. Una gara “in crescendo”, iniziata con l’esercizio [...]