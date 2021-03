La conclusione di un percorso durato anni e l’inizio di una nuova avventura, tutto in un unico weekend. Gaia Garoffolo, ginnasta nata e cresciuta tra le fila di Eurogymnica, ha coronato un sogno scendendo in pedana a Sofia, all’Armeec Arena, in occasione della prima World Cup del [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti