È passata un sola settimana ed Eurogymnica ritorna sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato a Foligno, meno di 8 giorni fa, il titolo italiano di Specialità Gold con Carlotta Lo Muscio. Questa volta lo fa tra le montagne della Valle d’Aosta, impegnata nel Torneo Winter Club, interessante competizione della sezione promozionale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

La società del presidente Luca Nurchi ha presentato quattro squadre in tre diverse categorie, vincendo l’oro per due volte. La competizione è riservata alle rappresentative di ogni club che mettono in pedana da 4 a [...]





