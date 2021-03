GINNASTICA RITMICA. Eurogymnica, esordio in serie A1

Prestazione poco convincente quella delle EGirls sabato scorso, impegnate nella prima prova del campionato Italiano di Serie A1 di ginnastica ritmica. Al Palavesuvio, la squadra è scesa in pedana in formazione parzialmente rimaneggiata, dovendo far fronte all’assenza della russa Maria Sergeeva, impegnata nel Grand Prix di [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti