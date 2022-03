La squadra della Società Ginnastica Concordia è scesa in pedana domenica 20 febbraio, nella bellissima cornice del Palazzetto dello Sport di Cuneo, per la prima prova del Campionato Nazionale di Serie B. Il campionato prevede tre prove, in ognuna di queste ciascuna delle 12 squadre alternerà le proprie ginnaste ai quattro esercizi: cerchio, palla, clavette e nastro. I punteggi dei quattro attrezzi verranno sommati per formare la classifica. Al termine di questa, le prime 3 squadre classificate verranno promosse nella Serie A2 2023; la quarta, la quinta e la sesta [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.