Domenica 2 febbraio il palazzetto dello sport “A. Bortoletto” di Chatillon ha dato vita alla prima prova del Campionato Regionale di Serie D. A vestire i colori dell’A.S. Elegantia ben 5 squadre: 2 nella categoria Junior/Senior e ben 3 nella categoria Allieve. La gara prevedeva due esercizi da eseguire in rotazione: collettivo a corpo libero e successione con la palla e la fune per le squadre composte da Milla Carli, Arianna Conte e Ginevra Mescia tra le Allieve e Rebecca Conte, Silvia Golizia e Vittoria Vaccarino tra le Junior/Senior; collettivo a corpo libero e coppia con i cerchi per le squadre composte da Simona Bava, Giorgia Caraceni, Eleonora Mescia e Anna Pilato da un lato e Greta Perelli, Lavinia Romano e Arianna Vena dall’altro tra le allieve e Laura Bolognesi, Sofia Chiartano, Aurora Ferrero e Valeria Longato tra le Junior/Senior.

Non si fanno intimidire le mini elegantine Milla, Arianna e Ginevra che, al loro primo anno in Federazione, tra le più piccole della loro categoria, si piazzano al quinto posto con il secondo miglior punteggio al collettivo al corpo libero. Ottima gara anche per le veterane Rebecca, Silvia e Vittoria, nuovo membro della squadra che ha già dimostrato di avere carattere, che sopra ogni aspettativa conquistano il primo gradino del podio! Grintosissime anche le giovani Allieve del livello B che nonostante gli esercizi ancora in fase di rodaggio, non commettono errori grossolani ed anzi portano a casa ottimi punteggi che fanno ben sperare nella continua crescita delle ginnaste. Concludono in quinta posizione su 15 squadre partecipanti, a pochi centesimi dal podio, Simona, Giorgia, Eleonora e Anna e subito dopo, in settima posizione, Greta, Lavinia e Arianna.

Meno brillante la prova della squadra Junior/Senior, evidentemente segnata dalle troppe assenze nelle ultime settimane che non le hanno consentito di acquisire sicurezza negli esercizi. Il collettivo viene premiato dalla giuria, ma i troppi errori nella coppia con i cerchi compromettono il punteggio finale e fermano la squadra in decima posizione su 20 squadre partecipanti. La partenza del nuovo anno agonistico è stata incoraggiante! I punteggi riconosciuti, nonostante gli errori e le imprecisioni, sono segno di un potenziale che potrà esprimersi nel corso della stagione. E da oggi, di nuovo al lavoro tecnici e ginnaste, pronte a migliorarsi e a prepararsi al meglio in vista della prima prova individuale Allieve LC organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Commenti