Passaggio di testimone ai vertici della Società Ginnastica Concordia: a metà luglio il Consiglio Direttivo dell’associazione sportiva chivassese ha nominato la nuova Direttrice Tecnica, Clara Shermer, che prende il posto di Francesca Cavallerio. Tecnico Regionale e Giudice di 1° Grado di GR, è una “concordina” doc: Clara Shermer ha fatto parte della Concordia dal momento in cui la società è nata, prima come ginnasta agonista, poi come allenatrice dei Corsi di Base e infine, da due anni, come co-responsabile del Settore Agonistico di Specializzazione, mettendo in luce doti di grande serietà e professionalità.

Questa non è l’unica novità del mese di luglio per la Società Ginnastica Concordia, che ha avuto la grande soddisfazione di ricevere per due delle sue ginnaste del settore agonistico di Specializzazione la convocazione per i Test Nazionali di GR: Elisabetta Digitali per le Allieve e Jessica Cata nelle Junior sono infatti due delle dieci ginnaste piemontesi selezionate dalla direzione Tecnica Regionale per partecipare agli allenamenti nazionali, che si sono svolti a Torino, in videoconferenza, il 23 e il 25 giugno scorsi. Digitali e Cata sono anche state selezionate per partecipare al Gym Campus Nazionale di Terranuova Bracciolini, in modalità “a distanza”, che le ha impegnate dal 5 all’11 luglio, con altre 40 ginnaste di tutta Italia

