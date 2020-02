GINNASTICA ARTISTICA. Le ginnaste del Centro Sportivo Chivassese brillano in pedana

Bell’inizio d’anno agonistico per il Centro Sportivo Chivassese di ginnastica artistica che schiera il 26 gennaio a Torino la sua ginnasta di punta Marta Ricetto nella categoria Junior alla prima prova del Campionato Individuale Gold, conclusasi con una buona performance ai quattro attrezzi ed un repertorio ancora in evoluzione.

Spostando i riflettori su Biella, un weekend ricco di soddisfazioni quello vissuto dal Centro Sportivo Chivassese, in gara con oltre 300 ginnaste del settore Silver nell’appuntamento organizzato dall’Accademia dello Sport. Tra le protagoniste del massimo livello LD, le Allieve chivassesi Beatrice Giuriato (classe 2009) e Gaia Vergnano (2008) che concludono in sesta

posizione, centrando con successo i nuovi elementi ginnici in studio. Ottima performance di Emma Dellapiana nella categoria Junior, con la chivassese che sfiora il podio con la sua solita precisione ai quattro attrezzi, classificandosi al quarto posto. Bene anche Alessia Romedea che realizza l’avvitamento al corpo libero e conclude nona, mentre Laura Milanesi con un buona performance alle parallele e al volteggio scivola in diciassettesima posizione, con buone

possibilità di risalita futura. Per la categoria Senior, in vetta al podio sale Gaia Actis Alesina, classe 2003, con buone performance sicure e consolidate ai tre attrezzi (volteggio, trave e corpo libero); un plauso anche per Gloria Marino, che si piazza in seconda posizione con un errore alla trave, ma mostra una buona crescita tecnica.

