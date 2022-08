E vabbè, dai, un minimo di etica ci vorrebbe. Oggi – udite udite – sfilata di leghisti in pronto soccorso a Ivrea. Una sorta di tour elettorale del deputato uscente e nuovamente ricandidato nel collegio uninominale di Ivrea-Chivasso-Chieri Alessandro Giglio Vigna. Tra medici, infermieri e malati, con o senza covid. Ad accompagnarli nientepopodimenoche il direttore generale dell’azienda Stefano Scarpetta. Ed è vero che le sfilate non rientrano nella “Par Condicio” ma “buongusto” vorrebbe che Scarpetta si mostrasse così “servizievole” con tutti i candidati in corsa alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Del Pd, di Unione Popolare, di Forza Italia, dei Cinquestelle, del Terzo Polo…. Di Camera e di Senato, senza distinzioni. Fosse vero si ritroverebbe l’agenda piena di impegni da qui e per 20 giorni… Della visita – che ci hanno raccontato per filo e per segno – non abbiamo visto “post” sui profili social, né di Giglio Vigna, né del consigliere regionale Andrea Cane, che “fido” come sempre faceva parte dell’allegra compagnia. E delle due l’una: o si son fatti un esame di coscienza o se ne sono dimenticati e presto si compiaceranno della foto di rito tra una barella e l’altra.

