Giglio Vigna chiede l’Italexit. “Con Washington ci si siede al tavolo, con Pechino si è la pietanza”

“Nel momento più duro degli ultimi 70 anni della nostra storia noi ci aggrappiamo ai nostri valori. Ci aggrappiamo ai valori di Legnano (1176). Ci aggrappiamo ai valori di Pontida (1167). Noi promettiamo ai nostro popolo, ai nostri cittadini che come San Michele con il Diavolo, l’Alberto Da Giussano della Lega vincerà sul dragone cinese, vincerà la vostra UE, il vostro governo di sottomessi. La Bce deve cancellare il debito verso i paesi dell’Unione europea verso la Bce. O l’Europa dà risposte o saranno altre Brexit. Noi siamo quelli dell’Europa dei padri fondatori, Voi siete quelli che state con il vostro atteggiamento e con le vostre non risposte ammazzando questo Unione Europa. La linea del Governo di Angela Merkel di neutralità tra Stati Uniti d’America e la Repubblica popolare cinese non ci piace. Non ci piace la vostra sottomissione a Pechino. La Ue si ricordi che con Washington ci si siede al tavolo con Pechino si è la pietanza di quel tavolo…”

🎥 Ho concluso il mio #Intervento sul Consiglio Europeo dei prossimi giorni in modo #duro: "Noi oggi ci aggrappiamo con forza ai valori di Legnano (1176) e di Pontida (1167) e promettiamo al nostro Popolo che come San Michele con il Diavolo l'Albero da Giussano sconfiggerà il Dragone Cinese" Pubblicato da Alessandro Giglio Vigna su Mercoledì 15 luglio 2020

Sono le parole pronunciate oggi in Aula alla Camera dal deputato leghista Alessandro Giglio Vigna dopo l’informativa di Giuseppe Conte sul Consiglio europeo in programma per venerdì e sabato prossimi.

Parole forti, fortissime, da far accapponare la pelle o da scatenare grosse grasse risate. A Ivrea, sui social, in tanti, dopo questo intervento, chiedono a Giglio Vigna di non dire più che è di Ivrea.

