Primo appuntamento dedicato alle famiglie per Morenica_NET Primavera 2022, domenica 1° maggio in orario pomeridiano – h 17.30 – al Teatro Bertagnolio di Chiaverano. Lo spettacolo Giandule, ovvero “dei giochi di una volta” è tratto dai testi di Franco Mongino, poeta canavesano che ci parla di un giovane poco integrato nella comunità, tratteggiato con cura e affetto dall’autore, in un racconto delicato e commovente. In scena Francesca Brizzolara, che ha curato anche l’adattamento e il video, accompagnata da Davide Eusebietti al violoncello, musicista dell’Orchestra del Teatro Regio. Un viaggio tra le cose pure e semplici, un cartone animato per grandi e piccini, raccontato, cantato e suonato dal vivo dal divertente duo. Lo spettacolo è produzione Corrado Bollo / Compagnia Tecnologia Filosofica con la consulenza del Centro Etnologico Canavesano.

Segue una chiacchierata con Franco Crotta autore del dizionario chiaveranese/italiano, tra i ricordi di come una volta era facile divertirsi con poco.

Biglietto intero € 9 – ridotto under 12 € 5.

Prossimo appuntamento sabato 7 maggio h 21, con la performance in lingua inglese dell’internazionale e pluripremiato Ensemble SRLSYyours, nel rito del Tea Ceremony presentato da una seducente geisha in una serata all’insegna del lusso e del benessere. Lentamente però si svela lo stile di vita delle società “avanzate”, pronte a soddisfare i propri bisogni a spese di un crescente sfruttamento delle risorse e della sofferenza altrui.

sabato 14 maggio h 21

RED MOON – Performance rituale butoh

Di e con Maruska Ronchi, produzione Compagnia Tecnologia Filosofica

domenica 22 maggio h 17.30

LEON&IO

Ideato e interpretato da Lucia Fusina. Regia Micheline Vandepoel. Scenografia Bruno Geda, Lucia Fusina. Costumi Nuria Myriam Aletti. Produzione APS Circo Madera

La rassegna Morenica NET – Nuove Esperienze Teatrali – Primavera 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Progetto Corto Circuito; Fondazione CRT; Comune di Chiaverano; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; media partnership Turismo Torino e Provincia.

