Gian Maria Cravero, 55 anni, torinese, ingegnere informatico, sposato e padre di due figli, è il nuovo segretario generale della First Cisl Torino-Canavese, la federazione che riunisce gli iscritti alla Cisl di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities. Lo ha eletto oggi, con 37 voti su 38, il Consiglio della federazione al termine del terzo congresso territoriale che si è svolto al Sermig di Torino. Cravero prende il posto di Marina Actis,che lascia l’incarico per la pensione, e sarà affiancato in segreteria da Viviana Pertusio, in rappresentanza del settore assicurativo e da Sergio Torchio, in rappresentanza [...]



