“È importante che il Ministro Giovannini nell’ambito del finanziamento delle infrastrutture strategiche preveda ulteriori risorse per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino, con l’estensione fino a Pescarito a San Mauro”.

Lo afferma, in una nota, Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia. “Abbiamo sempre insistito sull’importanza di sostenere investimenti in tal senso, che generano esternalità positive per l’intero territorio. Da anni a Torino si pone il tema del livello di congestionamento del traffico in entrata, in particolare dall’area nord, sia per quanto riguarda le autostrade, sia riguardo alla strada provinciale 590, sulla quale gravano i pendolari provenienti dalla collina del Monferrato torinese e del gassinese. Condivido pertanto l’appello che i Sindaci di Chivasso, Settimo, Strambino, Gassino, San Mauro, Castiglione, Leinì e Rivalba hanno rivolto alla Città di Torino, affinché nella progettazione definitiva trovi spazio anche il tratto fino a San Mauro. Forza Italia è al fianco dei sindaci per facilitare le interlocuzioni ad ogni livello, auspicando che da parte del Governo vi sia un’attenzione non formale allo sviluppo del nostro territorio, in tempi compatibili con le aspettative dei Sindaci, della Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte.”

