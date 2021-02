Giaca!

In piemontese la parola giaca indicava anticamente la casacca di saio del contadino, oggi la giacca. Per i contadini su usava anche il lemma giacot. La parola giaca molto probabilmente trae origine dal francese Jacque, dove non indica solo il nome proprio Giacomo di origine greca/ebrea ma anche l’appellativo con cui venivano chiamati i contadini in Francia. Pensate che nelle sue “Croniques” il francese Jean Froissart narra la storia della prima jacqueries, rivolta dei contadini, scoppiata in Francia durante la guerra dei Cent’anni. Una rivolta di contadini contro i feudatari proprietari delle terre che li impoveriamo con sempre nuovi balzelli per fare fronte alla guerra e contro gli uomini d’arme che scorrazzavano per le campagne francesi dandosi al saccheggio. Questa fu la più clamorosa di una serie di rivolte sconsiderate e cruente degli eterni umiliati e offesi della terra, coloro che scherzosamente venivano chiamati in Francia Jacques Bonhomme, Giacomo il Bonuomo, sempre piegati sotto il tallone dei potenti, pronti a esplodere nel momento più caotico e inconsulto, con delle rivolte tutte destinate a spegnersi nel sangue e negli orrori così come nel sangue erano prosperate. Jacques, Giacomo, dunque era un nome comunissimo nelle campagne francesi, diffuso del resto ancora oggi in una terra che tiene alle proprie tradizioni e che non si è lasciata americanizzare come invece spesso è successo in Italia. Il nome Jacques fioriva fra i contadini, ma anche in genere tra i fanti, uomini della bassa forza, a servizio dei grandi signori feudali. Questi soldati, ma anche i contadini, solevano portare una sorta di maglia, detta giaco, il cui nome risale all’arabo shakk. In Francia però si attuò una fusione fra la parola originaria e il nome Jacques; la maglia di ferro portata dai fanti e indossata anche dalla gran parte dei partecipanti alla prima rivolta si disse jaque, da cui venne jaquette, la nostra giacca, la cui forma e il cui uso subirono successive trasformazioni nel tempo. Da questa parola, giaca, deriva il lemma angiachesse, infagottarsi o vestirsi sommariamente e il modo di dire di prendersi una angiacadata, essere presi a sberle. Da giaca deriva la parola giachetin giubbettino, giachetta, giacchetta o casacche che copre solo il busto. Giacotin , giubbettino, gonnellino da bambini, giach, corsetto o camiciola femminile o giacca di panno o cuio spessa da lavoro con il suo diminutivo giachet, giubbetto, molte volte di cuoio o imprermeabile. Ed infine la giachetta specie di gioco affine al tric e trac che si praticava con dadi e pedine su un apposito tavoliere, detto tavola reale, gioco di origine antichissima, diffuso nel mondo antico, in Grecia e a Roma dopo i fasti medievali e rinascimentali è tuttora molto popolare nel bacino del Mediterraneo orientale.

Favria, 8.02.2020 Giorgio Cortese

Alla fine nella vita quotidiana vince chi “indossa” la propria vita senza piangersi addosso.

