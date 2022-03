Fino a ieri la media era di circa 2.300 ingressi al giorno, ma nelle ultime 24 ore il flusso di profughi ucraini arrivati in Italia ha toccato quota tremila. Un totale di oltre 14 mila persone, al momento, in massima parte donne e bambini. Solo una goccia rispetto al milione e mezzo e più di ucraini che dall’inizio dell’invasione hanno già lasciato il loro paese – per l’Onu è la più rapida crisi di rifugiati del dopoguerra – ma che potrebbe preludere a una marea che l’Italia si sta preparando ad affrontare con la rete delle prefetture e delle Regioni, sotto il coordinamento operativo della Protezione Civile: al momento la situazione è gestibile, filtra dal Dipartimento. Molti ucraini si sono già diretti verso Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove hanno raggiunto familiari e conoscenti già residenti nel nostro Paese.

Ma “in caso di massiccio afflusso – ha assicurato il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia – le prefetture potranno provvedere al reperimento di strutture ricettive idonee”, coordinandosi con i governatori delle Regioni, commissari delegati per la nuova emergenza, allo scopo di utilizzare anche i Covid Hotel, ora che la pandemia sta dando segnali di tregua. Sibilia, inoltre, fa sapere che per “ampliare il sistema di accoglienza per i minori non accompagnati” sarà possibili accedere al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo.

Anche la ministra alla Famiglia Elena Bonetti, intervistata dal ‘Messaggero’, ha sottolineato un’attenzione particolare per quella tragedia nella tragedia che sono i minori rimasti soli: il suo dicastero, ha annunciato, metterà sul tavolo 20 milioni di euro destinati proprio all’accoglienza dei bambini non accompagnati, compresi quelli evacuati dagli orfanotrofi. Tutti i bambini saranno aiutati anche “a integrarsi nelle nostre scuole” e se come governo “nell’ultimo Cdm abbiamo stanziato le prime risorse per l’emergenza”, Bonetti ha spiegato che “arriveranno altre misure”.

Nei palazzi delle Regioni, nel frattempo, il lavoro in queste ore è febbrile: “Sono tutte al lavoro” riferisce la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Alcuni governatori “hanno già fatto approvare specifiche delibere per stanziare risorse regionali ad hoc: dalla Lombardia al Lazio, dalla Sardegna alla Calabria. Tutti avranno un luogo in cui stare: nessuno verrà lasciato indietro. È davvero encomiabile la gara di solidarietà che è partita in tutti i territori”. Storie piccole e grandi di generosità e di impegno: dal vicesindaco di Ferrara partito per portare aiuti e ritornato in città con due donne e 3 bambini di Kiev, fino alle piccole isole Eolie, dove la parrocchia di Salina ha messo a disposizione 40 posti letto.

La Provincia di Trento, da parte sua, è pronta ad allestire una struttura di accoglienza per i profughi, probabilmente in Moldavia. E si moltiplicano anche le iniziative di solidarietà dal forte valore simbolico: Portofino ha colorato di giallo-blu le facciate della celebre ‘piazzetta’, mentre il David di piazza della Signoria a Firenze è stato coperto da un drappo nero. A Napoli circa 500 ucraini si sono raccolti in piazza del Plebiscito attorno a una maxi-bandiera del loro paese, a Verona un centinaio di sindaci e assessori della provincia hanno manifestato per la pace. Altre manifestazioni si sono tenute a Trieste e a Taranto. Centinaia di persone hanno sfilato a Marzabotto, a Sant’Anna di Stazzema e in altri luoghi simbolo degli eccidi nazifascisti. Intanto questa mattina all’alba è partito da Roma per l’Ucraina il secondo carico di aiuti umanitari organizzato dalla Croce Rossa, un tir con medicine e materiali logistici e sanitari richiesti dai colleghi ucraini. La raccomandazione che arriva dalla Cri è quella di non dare vita a raccolte spontanee di aiuti, ma di aderire a quella ufficiale: “Il modo migliore – fanno sapere – è dare un contributo in denaro, piccolo o grande” così da poter “acquistare prodotti in loco o fornire aiuti cash alle persone”. Le cui esigenze, man mano che la situazione si evolve, possono cambiare di giorno in giorno.

Ucraina: rischio nucleare. L’Italia verifica le scorte di iodio

L’Italia sta verificando le scorte di compresse di iodio stabile presenti nelle farmacie, in seguito all’escalation dell’offensiva russa in Ucraina e del conseguente rischio nucleare: risale a giovedì scorso l’attacco alla centrale di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. La somministrazione di iodio fa parte della strategia per ridurre gli effetti negativi sulla salute delle persone esposte a radiazioni. Le cronache danno conto di un’accresciuta richiesta delle pillole in diverse zone del Paese e la Protezione civile ed il ministero della Salute hanno attivato una ricognizione sulle riserve.

Mentre gli esperti invitano ad evitare il fai-da-te: è molto importante assumerlo in “dosi opportune e non come preventivo in assenza di radioattività”, avverte Sebastiano Venturi, medico esperto di igiene pubblica. Utilizzato in seguito all’incidente nella centrale di Chernobyl, nel 1986, è un sale di iodio stabile, ossia non radioattivo, in grado di bloccare l’assorbimento dello iodio radioattivo da parte della tiroide. La iodoprofilassi è contenuta nel Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche del 2010, che a breve sarà aggiornato, secondo quanto detto dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

In caso di “incidente severo” ad una centrale nucleare, indica il Piano, il Dipartimento può decidere di attivare “la distribuzione di iodio stabile nelle aree interessate”. Si tratta, viene spiegato nel documento, di una “efficace misura di intervento per la protezione della tiroide, purché venga attuata tempestivamente (da alcune ore fino ad un giorno prima dell’esposizione o al massimo entro le prime 6-8 ore dall’inizio dell’esposizione)”.

Vengono raccomandate dosi da 10 mSv per la fascia 0-18 anni, le donne in gravidanza e in allattamento e da 100 mSv per gli adulti. Alcuni Paesi ‘nucleari’ come Francia e Svizzera distribuiscono compresse alla popolazione che risiede nelle vicinanze dell’impianto e si ritiene che anche l’Italia debba organizzarsi, progettando, si legge nel Piano, “un sistema di stoccaggio finalizzato alla distribuzione rapida in emergenza”. Considerando che la profilassi per esser efficace deve esser eseguita a al più tardi entro 6-8 ore dall’inizio dell’esposizione, il Piano indica due possibili modelli: la costituzione di scorte di compresse nelle farmacie dei territori potenzialmente esposti con distribuzione gratuita in caso di allarme, su disposizione della Protezione Civile; oppure lo stoccaggio decentrato presso strutture idonee, e distribuzione a cura del sistema sanitario territoriale (118). Anche le Regioni si stanno muovendo ed il Friuli Venezia Giulia ha avviato una ricognizione sulle farmacie per quantificare le scorte di iodio stabile presenti sul territorio. “Non c’è – sottolinea il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi – nessun allarme, facciamo questo atto di ricognizione che è un atto di corretta amministrazione per capire quali sono gli strumenti, in particolare lo iodio, che sono presenti in regione”.

