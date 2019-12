Ghirlanda e corona!

Ghirlanda è una parola di origine germanica dalla radice della parola wir, wiel e poi ghirl nel senso di volgere in gito, curvare. Una corona di fronde, fiori, erbe in cerchio. Pare che la parola guarnire derivi dalla stessa radice con la parola gotica warnjan, difendere ma anche ornamento. La ghirlanda è un intreccio rotondo di fiori, di fronde, di erbe. Nei miti nordici la dea dell’amore Freyja era raffigurata con in mano una ghirlanda di fiori intrecciati nei suoi lunghissimi capelli biondi, era anche la dea della vegetazione e della Natura e della Fertilità. Nel passato la ghirlanda era anche usata come segno di onore e di affetto verso le donne nubili decedute, l’uso era di coronare di fiori il capo delle fanciulle o delle donne nubili. Anticamente nell’antica Grecia le corone erano assegnate ai vincitori di giochi in onore del mitico eroe Pelope una figura della mitologia greca. Figlio di Tantalo e Dione. Da lui prese il nome il Peloponneso e fondatore dei giochi olimpici. Più tardi ancora, le corone d’alloro sono state assegnate durante le premiazioni ai giochi olimpici, come premi reali, quale segno di gloria e poi nell’antica Roma, la corona d’alloro della vittoria in guerra, la corona del trionfo, divenne un attributo di Cesare, quale distintivo d’onore e grandezza. Nella scala delle ricompense militari romane, le corone rappresentavano i “dona maiora”, doni maggiori, superiori ai dona minora. Le corone potevano essere concesse dai generali ai soldati o, viceversa, tributate dalla truppa stessa al proprio comandante. La forma o il materiale con cui esse erano realizzate richiamavano il particolare merito che si intendeva onorare. La corona dava diritto anche all’accesso ad un premio in denaro e a particolari posizioni d’onore in seno all’organizzazione militare e alla società civile. La corona triumphalis era assegnata al generale vittorioso acclamato imperator. Fatta d’alloro intrecciato, nel corso della cerimonia trionfale era rappresentata da una corona d’oro fatta in forma di foglie d’alloro sorretta sul capo del generale trionfante da uno schiavo. Per la sua caratteristica di corona propria del generale imperator. La corona obsidionalis era assegnata all’uomo che, con il proprio intervento, avesse salvato un intero esercito dalla distruzione. Era fatta d’erba intrecciata, per questo era detta anche corona graminea, cioè corona d’erba. Era considerata il massimo simbolo del valore militare. La corona civica era assegnata all’uomo che, con il proprio intervento, avesse salvato la vita di uno o più cittadini romani, ob cives servatos, per i cittadini salvati, o di un alleato. Il console come riconoscimento di questo gesto coraggioso, offriva dei doni, mentre coloro che erano stati salvati, offrivano solitamente e spontaneamente una corona d’alloro al loro salvatore. Nel caso non fosse stata riconosciuta alcuna ricompensa, i tribuni decidevano e costringevano la persona salvata a farlo. In teoria, chi era stato salvato, avrebbe dovuto onorare per tutta la vita il proprio salvatore come un padre, avendo l’obbligo di trattarlo come un genitore. La corona civica era realizzata in con serto di quercia, per questo era detta anche corona querquensis, cioè corona di quercia. Creava un particolare legame parentale tra il salvatore e il cittadino salvato. A differenza delle altre corone, la corona civica poteva essere attribuita anche al di fuori del contesto militare. La corona muralis era assegnata al primo uomo che avesse scavalcato le mura di una città nemica. In oro, aveva forma di cinta muraria merlata e turrita ed è per questo detta anche corona turrita. La corona castrensis o vallaris era assegnata al primo uomo che avesse scavalcato il vallum di un accampamento nemico. In oro, aveva forma di palizzata, con punte acuminate. La corona navalis era assegnata al primo uomo che avesse abbordato una nave nemica e all’ammiraglio che avesse distrutto una flotta nemica. Si trattava dunque di due premi distinti, ma è incerta l’esistenza di un’unica corona oppure di due corone distinte, nel qual caso una sarebbe stata chiamata semplicemente navalis, mentre l’altra, simbolicamente decorata con dei rostri richiamanti quelli delle navi nemiche, sarebbe stata per questo detta corona rostrata. Entrambe le corone o la corona unica erano comunque realizzate in oro. Infine la corona ovalis era assegnata al comandante cui fosse stata tributata un’ovazione, ma non un trionfo, avendo combattuto contro un nemico ritenuto inferiore. Era fatta di mirto intrecciato. Tornando alla ghirlanda che oggi addobba nel presente, non è superficiale come il festone, nè leggera come il festone, né pesante come la corona. Il suono della parola ne denota vivacità con un ornamento semplice e racchiude nella sua costruzione c’è il semplice gesto di intrecciare fiori. Nella festa primaverile i bambini si adornano di ghirlande di margherite, e per Natale appendiamo una ghirlanda di biancospino.

Favria, 21.12.2019 Giorgio Cortese

