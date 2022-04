GERMAGNANO. La sfida alle prossime elezioni a Germagnano potrebbe non essere una sfida a due. A dire il vero andrebbe mantenuto il punto interrogativo alla fine di questa proposizione.

Questo perché Ivano Verra, ex assessore all’edilizia privata, all’urbanistica e all’arredo urbano della Giunta Mantini, membro del consiglio direttivo di Anci piemonte e della commissione all’urbanistica, potrebbe ricandidarsi così come potrebbe decidere di appoggiare una lista già in corsa.