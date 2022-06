GERMAGNANO. Stefania Varca, candidata con la lista dell’ex sindaco Francesco Airola, è nata a Milano ed ha vissuto per molto tempo a Torino. Da qualche tempo si è trasferita a Germagnano con l’obiettivo di farne la sua nuova casa.

Di mestiere è avvocato civilista, ma è anche impegnata nell’attività di Presidente del Rotary Club Torino Castello. Non ha ancora avuto un’esperienza amministrativa alle spalle. La intervistiamo, quindi per conoscere le motivazioni che l’hanno spinta verso la candidatura e il modo in cui immagina la Germagnano del futuro.