GERMAGNANO. Sono arrivati ai richiedenti i fondi statali anti-pandemia. Erano stati elargiti dallo Stato per famiglie e piccole imprese.

Mirella Mantini, sindaco di Germagnano spiega che la pandemia in paese ha avuto effetti probabilmente meno devastanti che altrove: “Che io sappia, qui non è avvenuto nessun licenziamento, e tanti piccoli commerciani che gestiscono delle attività in paese si sono dati da fare durante la pandemia”. Dunque, nessun problema grave per salariati e partite IVA.