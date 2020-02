GERMAGNANO. Si è spento per sempre Gian Giacomo Savoia, 69 anni

Si è spento giovedì pomeriggio, nella sua casa di Germagnano, Gian Giacomo Savoia, 69 anni.

Grande appassionato di pittura, fotografia e dell’arte a tutto tondo, fin da piccolo si divertiva nel rappresentare con il disegno la realtà che gli stava intorno e per questa sua bravura aveva deciso, su indicazione della madre, di frequentare il collegio da sarto. Dopo gli studi, Gian Giacomo aveva aperto un negozio di sartoria in via San Donato a Torino, insieme ad un carissimo amico. Proprio lì, fra tele, tessuti e bozzetti, aveva conosciuto la donna che diventerà sua moglie, Giovanna.

Alla carriera da sarto, però, aveva preferito la stabilità del lavoro e della famiglia. E per questo, dopo aver ristrutturato da cima a fondo la casa di Germagnano, si era tirato su le maniche per andare a lavorare come operaio in cartiera. La passione per l’arte la coltivava nel tempo libero. Negli ultimi anni Gian Giacomo si era interessato inoltre ai computer e alle tecnologie, per stare sempre al passo con i tempi. «Era un vero genietto dal cuore grande – racconta la famiglia – sempre con il sorriso e la battuta pronta. Socievole ma solitario, era il classico piemontese che non vuole disturbare, era però sempre pronto ad aiutare chiunque senza aspettarsi nulla in cambio». A testimoniarlo, l’impegno nell’associazione Faro di Lanzo.

Gian Giacomo lascia per sempre la moglie Giovanna, le figlie Lidia ed Elisa con il compagno Davide, l’amato nipotino Emanuele, la sorella Mariastella. Una famiglia rimasta al suo fianco fino alla fine.

Questa sera, venerdì 7 febbraio alle 20.30, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Germagnano. Domattina sarà officiato il funerale, sempre a Germagnano, alle 10.

