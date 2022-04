GERMAGNANO. La scorsa settimana abbiamo intervistato la sindaca uscente Mirella Mantini per fare un bilancio dei cinque anni di amministrazione. Ora tocca a Francesco Airola, anche lui ex sindaco del paese e figura che, in questi cinque anni, si è posta all’opposizione, pur all’infuori del consiglio comunale, di Mantini, criticandone le scelte in fatto di bilancio e di realizzazione delle opere pubbliche.

Cosa pensi delle parole della sindaca sul Teatro e sulle tue responsabilità in merito?