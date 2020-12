GERMAGNANO. Investita mentre attraversa la strada, muore una donna di 74 anni

Una pensionata di 76 anni, Maria Montalto, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Celso Miglietti a Germagnano. La donna è stata portata in condizioni critiche all’ospedale di Ciriè e l’intervento dei medici è stato inutile.

Ad investire la donna è stato un





