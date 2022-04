GERMAGNANO. Le elezioni si avvicinano, a Germagnano come negli altri Comuni. Per questo abbiamo voluto intervistare Mirella Mantini, sindaco uscente del piccolo Comune delle Valli di Lanzo, per chiederle di fare un bilancio del suo mandato. Mantini si ricandiderà alle elezioni del 12 giugno.

Partiamo dall’attualità: cosa pensa delle parole di Airola sul Teatro Console?