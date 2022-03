GERMAGNANO. “Le falsità non ci fanno paura, tantomeno le intimidazioni, come non mi spaventa per nulla chi ha osato contro ogni vivere civile mettermi armi nella mia macchina, parcheggiata in proprietà privata,

rompendo il finestrino mentre ero assente” ha scritto Mirella Mantini in una nota consegnata ai giornalisti.

La sindaca ha voluto così raccontare un fatto che, dice a La Voce, “è accaduto l’11 settembre dell’anno scorso”. Non ha voluto dire nulla ai giornali sul momento, ma dichiara di “aver immediatamente denunciato l’accaduto. In questo momento c’è un’indagine in corso”.

Mantini cerca di fare delle ipotesi, ma [...]