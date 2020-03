GERMAGNANO. Il Coronavirus non ferma i ladri

I ladri non smettono di prendere di mira Germagnano. Neanche nei giorni in cui il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri obbliga quasi tutti a rimanere a casa per evitare il diffondersi del Coronavirus. Ma i malviventi se ne fregano anche delle possibili conseguenze e continuano imperterriti a girovagare tra le abitazioni, cercando opportunità per razziare oggetti preziosi, soldi, materiale elettronico e qualsiasi altra cosa trovino da portare via. Come la settimana scorsa, quando una macchina ha parcheggiato nella piazza della Chiesa. Dentro alla stessa tre persone, che hanno iniziato a perlustrare la zona, in particolar modo le case di via Borgo Nuovo. Ma è andata loro male, visto che alcuni residenti li hanno visti, mettendoli in fuga. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri per le indagini di rito. Come detto, non è la prima volta che i ladri puntano le case di Germagnano. Il precedente è molto recente: venerdì 7 febbraio, all’imbrunire, quando hanno razziato diverse case. In un caso, mentre le vittime erano al rosario di un loro congiunto.

Da tempo, i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria sono in netto aumento in tutte e tre le Vallate, “mete ambite” da parte dei ladri, soprattutto in questo periodo dove la popolazione è costretta a stare a casa nelle abitazioni principali.

E per l’ennesima volta, i cittadini chiedono alle amministrazioni comunali di installare le telecamere di videosorveglianza all’ingresso e all’uscita dei paesi, proprio per dare un aiuto ulteriore alle forze dell’ordine nella “caccia” a questi criminali.

