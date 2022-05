GERMAGNANO. Dopo aver osservato criticamente i lavori dell’Amministrazione Mantini, l’ex sindaco Francesco Airola aveva dichiarato, già diversi mesi fa, che sarebbe sceso in campo. Anche ultimamente aveva consegnato ai giornali diverse dichiarazioni con cui cominciava già a proporre alcune misure da adottare in caso di elezione, come il taglio dello stipendio.

Oggi, a pochi giorni dalla scadenza per la consegna delle liste, presenta tutti i componenti della sua. Il nome sarà “Rinascere”, mentre per il logo bisognerà aspettare ancora qualche giorno. “Sono soddisfatto – dice Airola – perché questo è il risultato finale di una [...]



