GERMAGNANO. Non era più un segreto ormai da tempo, ma Francesco Airola ci ha tenuto ad apporre il sigillo dell’ufficialità: “La Lista Civica che proponiamo è composta da un gruppo coeso di donne e uomini, che si candidano per la guida e gestione del Comune di Germagnano per i prossimi 5 anni, in un momento storico particolarmente buio per l’intero paese e che si prospetta complesso” scrive in una nota ai giornalisti.

“I componenti di questa Lista sono da molti anni residenti e ben radicati nella comunità germagnanese” prosegue l’ex sindaco.

Airola torna poi sulla questione [...]