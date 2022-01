GERMAGNANO. Continuano i lavori di manutenzione della rete idraulica di Germagnano. Le operazioni sono iniziate il mese scorso e continuano ancora oggi di buona lena. Si tratta di lavori di manutenzione necessarie alla salute dei canali.

E la salute dei canali è fondamentale, perché questi garantiscono la distribuzione dell’acqua per l’irrigazione e per il mantenimento dei flussi minimi vitali dei canali, consentendo allo stesso tempo lo sgrondo in caso di eventi atmosferici di particolare intensità.