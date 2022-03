GERMAGNANO. Scoppia la polemica sui lavori di sostituzione della condotta della bealera che scorre in un tratto del concentrico cittadino. L’ex sindaco Franco Airola ha sollevato quelli che gli paiono essere i problemi delle operazioni in corso.

Il progetto, secondo Airola, scricchiolava già fase di progettazione, “la quale non prevede dal punto di vista idraulico una sufficiente difesa dei nuclei abitativi sopratutto dalle eventuali eccessive precipitazioni alluvionali, perché non è stata prevista una progettuale maggiore razionalizzazione per lo smaltimento delle acque”.