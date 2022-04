GERMAGNANO. “Leggo molto indignato e arrabbiato per le bugie esternate dalla Sindaca Mirella

Mantini sui settimanali Il Risveglio e Il Canavese a proposito del recupero del Teatro Salone Console” scrive Francesco Airola, ex sindaco di Germagnano e ora nuovamente candidato, in una nota ai giornalisti.

Airola si riferisce all’inaugurazione del Teatro Console, rinnovato dopo i lavori di ristrutturazione durati circa quindici anni, avvenuta due settimane fa con tanto di cerimonia isttituzionale.