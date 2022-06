Gentile & cortese

Nella vita essere gentile e cortese ritengo che mi faccia bene alla salute, mi ha fatto sempre guadagnare simpatie e aiuta a creare un clima rilassato e positivo per affrontare i vari ostacoli quotidiani. Il significato del lemma “gentile” deriva dal greco antico ethnikos, da ethnos razza, gente, che nell’antico testamento è usato per indicare il popolo pagano non ebreo. Successivamente trradotto in latino come gentilis della stessa famiglia, da gens formazione famigliare allargata, da gignere generare, intendendo i generati da un medesimo mitico capostipite. Nell’Antica Roma “gens” era una formazione sociale sovrafamiliare patrizia, un po’ come se fosse una famiglia nobile allargata, un clan a cui appartengono molte famiglie. Formazione sociale che mi riesce difficile immaginare, dal mio contesto attuale. Secondo i Romani queste gens discendevano ciascuna da un capostipite mitico, più probabilmente furono dei retaggi di formazioni tribali diverse che confluirono nello Stato romano. Gli appartenenti alla stessa gens avevano dei reciprochi doveri di assistenza e difesa, oltre che il diritto di successione ereditaria in mancanza di parenti prossimi, e condividevano i luoghi di sepoltura. Così l’essere “gentili” implicava un comportamento più fraterno rispetto a quello tenuto con estranei di altre gentes, anche se magari, vista l’ampiezza di queste gentes, i gentili fra loro non si conoscevano nemmeno. Cortese come significato deriva da cortigianeria ed adesso significa: buone maniere. Oggigiono essere “gentile” e cortese non vuol dire essere “debole”, ma è il contrario. Certe persone si indignano e ricorrono agli urli e alla maleducazione, e di fronte a questi atteggiamenti penso che che la persona malvagia può essere fermata, ma la stupità no, con la sua esperienza risorge sempre. Ecco allora la forza della gentilezza e della garbata cortesia che non è solo di facciata ma è sempre reciproco rispetto, ascolto, comprensione, partecipazione. Non parlo degli inutili ossequi che sono disgustosi, insomma pura ipocrisia che spesso nascondono atteggiamenti e intenzioni tutt’altro che amichevoli. Certo nella vita non posso sempre essere gentile ed amichevole con tutti, l’onesta sincerità e la correttezza possono imporre, quando è necessario, toni e comportamenti duri e rigorosi. Ma posso essere sincero e sereno senza alzare i toni ne essere volgare o maleducato. Certo oggigiorno l’atteggiamento dominante, complici i media con i i programmi spazzatura. Note che, quando cresce il chiasso della scortesia, dell’arroganza e dell’alterigia, aumenta spontaneamente la gentilezza nei rapporti, abituali o casuali, della mia vita personale. Magari con un tono di voce, un sorriso, un gesto, un atteggiamento, un silenzio o un cenno di comprensione. Ritengo che la vita quotidiana un gesto di sincera, umana gentilezza può essere più forte di mille polemiche, perché è basilare saper ascoltare per capire la situazione anche dal punto di vista di chi interloquisce con me. Certo molte volte dei miei atteggiamenti posso provocare anche antipatia, ed io li devo accettare come sono, perdonando anche l’imperdonabile, tollerando anche l’intollerabile senza mai serbare rancore ma sicuramente senza mai piegarmi alla volontà altrui con falsa acquiescenza. Né mai rinuncio al diritto di avere le mie opinioni, anche quando sono diverse dalle convenzioni più diffuse, ma posso gestire anche la differenza di pensiero e di atteggiamento senza offendere o denigrare nessuno. Qui non parlo di diplomazia, ma di gentilezza una risorsa che può rivelare un potere dirompente soprattutto nell’epoca odierna, in cui i rapporti fra esseri umani sono sempre meno autentici e sempre più formali. Mai come oggi le relazioni sono state così fredde e spersonalizzate, ma sempre di più è sentita la necessità di un ritorno ad atteggiamenti genuini, la gentilezza appunto. La forza della gentilezza e dell’atteggiamento cortese nell’ascoltare e condividere. Ogni giorno cerco di sforzarmi di scoprire dove, anche in ciò che a prima vista mi sembra sbagliato può avere delle opportunità per migliorarmi. Troppo spesso si accumulano rancori, incomprensioni, conflitti che trasformano un trascurabile episodio, o un problema che il buon senso potrebbe risolvere, in un incrocio di animosità che alla fine non ha vinti né vincitori, ma provoca un profondo malessere. Certo la forza della gentilezza non basta da solo per i rapporti tra persone ma mi sembra un comportamento che mi fa stare bene e fa del bene, e riesco a farla crescere, e meno maleducato diventa il mondo in cui vivo

Favria, 22.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno mi sforzo di scrivere le mie ferite sulla sabbia ed a incidere le mie gioie sulla pietra felice mercoledì.

